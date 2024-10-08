BIST 9.048
DOLAR 34,28
EURO 37,63
ALTIN 2.900,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Acil Eylem Planı"nın açıklanmasının ardından İzmir Körfezi için ilk adım

"Acil Eylem Planı"nın açıklanmasının ardından İzmir Körfezi için ilk adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İzmir Körfezi'nde temizlik çalışması başlattı.

Abone ol

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.

İzmir Körfezi'nde çalışmalara başlayan deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor.

Deniz yüzeyi temizleme aracı, körfezin tamamı olmak üzere kirliliğin yoğun olduğu Bayraklı, Karşıyaka, Konak gibi kıyılar ile körfeze dökülen derelerin ağızları ve limanda görev yapacak.

Haftanın 6 günü, günde 7,5 saat mesai yapacak

Yüzer çöpler konveyör bant sistemi yardımıyla toplanarak geminin ortasındaki atık toplama alanında biriktiriliyor. Gemi personeli tarafından torbalanan atıklar daha sonra kıyıya çıkartılarak bertarafı sağlanıyor.

Yüzey temizleme aracı haftanın 6 günü, günde 7,5 saat körfezde mesai yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırdı
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırdı
Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail tehdidi oturumu' öncesi açıklama
Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail tehdidi oturumu' öncesi açıklama
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
27 Eylül'den bu yana haber yok! Rojin'in eşyaları bulundu, flaş gelişme
27 Eylül'den bu yana haber yok! Rojin'in eşyaları bulundu, flaş gelişme
Şaşırtan prim iddiası! İbrahim Hacıosmanoğlu milli futbolculara villa verecek tek bir şartı var
Şaşırtan prim iddiası! İbrahim Hacıosmanoğlu milli futbolculara villa verecek tek bir şartı var
Usame Bin Ladin'in oğluna Fransa'ya giriş yasağı getirildi
Usame Bin Ladin'in oğluna Fransa'ya giriş yasağı getirildi
Sözcü Gazetesi yeni Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kurtkaya oldu
Sözcü Gazetesi yeni Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kurtkaya oldu
Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız
Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Yalan söylüyorlar, 10 günde acıları arttı
Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Yalan söylüyorlar, 10 günde acıları arttı
Hastavuk hakkındaki rekabet soruşturması tamamlandı
Hastavuk hakkındaki rekabet soruşturması tamamlandı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Yüzde 20,4 artış gösterdi
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Yüzde 20,4 artış gösterdi