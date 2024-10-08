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Semih Çelik'in intihar ettiği sırada surlarda görünen kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Semih Çelik'in intihar ettiği sırada surlarda görünen kişinin kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul’da iki genç kızı öldürüp intihar eden Semih Çelik’in arkasında görülen kişinin kim olduğu merak edilmişti. Olayın detayı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da 2 genç kızı öldürüp, ardından intihar eden katil Semih Çelik'e ilişkin soruşturma devam ederken, kan donduran olayın yankıları sürüyor. Yaşanan vahşet ülke gündemini yerini korkurken yaşanan kan dondurucu olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Sırrı ortaya çıktı

Çelik, surlardan tam atladığı sırada arkasında görülen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Vatandaşlar tarafından konuyla ilgili bir çok yorum yapıldı.O görüntünün sırrı ortaya çıktı. Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere suralra çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi.Polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik'in kendini aşağı bıraktığı öğrenildi.

Etkileşim için bunu da yaptılar

Türkiye'yi dehşete düşüren İkbal Uzuner cinayetinin yaşandığı Edirnekapı surları sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim amacıyla kullanılmaya başlandı. Vahşi cinayetin işlendiği surlara giden bazı kişiler burada çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

Yazının ne zaman yazıldığı belli oldu

Bazı sosyal medya kullanıcılarının büyük bir acının yaşandığı yerde TikTok videoları çekerek poz vermesi ve şarkılar söylemesi tepki çekti. Surlarda sprey boyayla oluşturulmuş yazının ise daha önceden yazıldığı belirlendi.

 

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