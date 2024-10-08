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Yozgat'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Yozgat'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Yozgat Sarıkaya merkezli 12.61 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yozgat Sarıkaya'nın merkez üssü olduğu bir deprem bildirdi.

Saat 18.10'da meydana gelen depremin derinliği 12.61 kilometre olarak ölçülürken kısa süreli panik nedeni olan depremle ilgili olumsuz bir bilgi verilmedi.

Kandilli de duyurdu

Deprem Kandilli Rasathanesi tarafından da duyuruldu. 3.4 olarak ölçülen sarsıntının derinliğini rasathane 5 kilometre olarak kaydetti.

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