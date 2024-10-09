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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş Elbistan'ın merkez üssü olduğu bir deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu.

Saat 00.30'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken derinliği ise 6.99 kilometre değeriyle bildirildi. 

Olumsuz bir gelişme yok

Kısa süreli panik nedeni olan deprem, Kandilli Rasathanesi'nce de duyurulurken rasathane, sarsıntının büyüklüğünü 3.2 olarak ölçtü. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

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