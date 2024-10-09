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Trump - Harris yarışında bomba anket sonuçları!

Trump - Harris yarışında bomba anket sonuçları!

ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı yüzde 49 desteğe ulaşarak 3 puan öne geçti. New York Times ve Siena tarafından yapılan anket, Harris'in ilk kez Trump'ın önüne geçtiğini ortaya koydu.

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ABD'de yapılan güncel bir ankete göre, yüzde 49 desteğe ulaşan Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 3 puan önünde yarışı götürüyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken New York Times (NYT) gazetesi ile Siena tarafından yapılan ortak anket, yarışın halen başa baş olduğunu ortaya koydu.

NYT'nin yayımladığı haberde, Demokrat Harris'in ankete katılanların yüzde 49'unun desteğini alırken Cumhuriyetçi Trump'ın ise yüzde 46 düzeyinde destek bulduğu kaydedildi.

Söz konusu anketin 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapıldığını aktaran NYT, Harris'in önceki anketlere kıyasla ilk kez Trump'ın önünde çıktığını vurguladı.

Son NYT-Siena anketinin eylül ortasında yapıldığını ve o ankette iki rakibin yüzde 47 ile aynı puanda çıktığını hatırlatan gazete, Harris'in ufak adımlarla da olsa Trump'ın önüne geçmesinin seçmen nezdinde günden güne daha fazla karşılık bulduğu anlamına geldiğini belirtti.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak.

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