DEM Parti'den Bahçeli'nin 'Türkiye partisi olun' sözlerine yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye partisi olun" sözlerine ilişkin, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti." dedi.

Abone ol

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

DEM Parti olarak halkların kardeşçe yaşaması için çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Oruç, şunları söyledi:

"Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Sadece Türkiye'de değil Suriye'de statü elde etmek üzere olan Kürt halkının statü hakkına dayanışmacı bir çizgiyle yaklaşılmalıdır. Barışın bölgede sağlanmasının yolunun buradan geçtiğini kimse unutmamalıdır."

Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ta halkların eşitliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Oruç, Kürt sorununun 4 ülkede çözüme kavuşmasının bölge barışına hizmet edeceğini söyledi.

Bahçeli'ye yanıt

Oruç, grup toplantısının ardından gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, DEM Parti'ye "Türkiye partisi olun" çağrısı yapmasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti, kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti. Biz Türkiye'nin genel anlamda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar barış ve huzur içinde olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Biz özgürlükleri, barışı, adaleti; yoksulun, işçinin, emekçinin, kadının, doğa ve insan haklarını savunurken zaten biz bir Türkiye partisiyiz."

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında "DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra, aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım, nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım." ifadelerini kullanmıştı