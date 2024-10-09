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Akaryakıta çifte zam geliyor! Tabelalar art arda değişecek!

Akaryakıta çifte zam geliyor! Tabelalar art arda değişecek!

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Akaryakıtta tabelalar önümüzdeki iki gece yarısı da peş peşe değişecek. Önce motorin ardından ertesi gün de benzin fiyatları zamlanacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen zam tutarlarının detayları…

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Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Benzin ve motorin fiyatları tabelada bir kez daha değişecek. Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde yine zam bekleniyor. 9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı belirtiliyor.

Brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği de aktarılıyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin fiyatı: 42.85 TL
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL

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