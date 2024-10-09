Cinsel istismar skandalı! Öğretmen lise öğrencisine arabada dehşeti yaşattı, ortadan kayboldu

Diyarbakır'da öğrencisini sokakta gören bir öğretmen aracına çağırdığı 17 yaşındaki lise öğrencisini istismar etti. Öğretmen daha sonra sapıklıklarına telefonda devam etti. Kayıplara karışan öğretmenin bir de suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Mide bulandıran olayın adresi bu kez Diyarbakır. Lise öğrencisi 17 yaşındaki K.A. okuldan öğretmeni E.G. tarafından cinsel istismara uğradı. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Her gün gelen isyan ettiren haberlere bir yenisi daha eklendi. Halk TV'de yer alan habere göre akıllara durgunluk veren cinsel taciz skandalı 18 Eylül 2024 günü yapılan ihbarla ortaya çıktı. Diyarbakır'da bulunan bir Kız İmam Hatip Lisesinde okuyan 17 yaşındaki K.A., yaz tatili döneminde sokakta aynı okuldaki fizik öğretmeni E.G ile karşılaştı. Öğretmen E.G., 17 yaşındaki K.A.'yı seslenerek aracına çağırdı.

Genç kızı araca biner binmez istismar etti

Öğretmeninin çağrısı üzerine araca giden K.A., araca biner binmez öğretmeninin fiziksel tacizi ile karşılaştı. O anlarda donup kalan K.A., ne yapacağını bilemeyerek korktu.

Taciz telefondan devam etti

K.A., yaşanan cinsel taciz skandalının ardından kurtulduğunu zannetse de öğretmenin tacizleri sürdü. Öğretmen bu defa da telefon üzerinden gönderdiği mesajlarla tacizine devam etti. Skandalın ardı arkası kesilmedi.

Firari öğretmenin suç kaydı da varmış

Emniyet gelen ihbar üzerine harekete geçip okula gittiğinde şüpheli E.G.'nin 2 gün raporlu olduğu için gözaltına alınamadı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüpheli E.G. hala firar halde bulunuyor. Aynı zamanda şüpheli öğretmen E.G.'nin suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.