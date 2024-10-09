Togg'dan Şanlıurfa'da yanan T10X'le ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde yanan T10X'le ilgili Togg'dan açıklama yapıldı. Konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını bildirildi.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki bir Togg T10X, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Togg tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"