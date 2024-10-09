BIST 9.045
DOLAR 34,27
EURO 37,63
ALTIN 2.880,90
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Togg'dan Şanlıurfa'da yanan T10X'le ilgili açıklama

Togg'dan Şanlıurfa'da yanan T10X'le ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde yanan T10X'le ilgili Togg'dan açıklama yapıldı. Konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını bildirildi.

Abone ol

 Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki bir Togg T10X, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi. 

Togg tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek, Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Özgür Özel kapalı İsrail tehdidi oturumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi
Özgür Özel kapalı İsrail tehdidi oturumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'Türkiye partisi olun' sözlerine yanıt
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'Türkiye partisi olun' sözlerine yanıt
İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan halkını açık açık tehdit etti: Bir fırsatınız var
İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan halkını açık açık tehdit etti: Bir fırsatınız var
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlığıyla ilgili son durum
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlığıyla ilgili son durum
Cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Discord'a erişim engeli getirildi
Cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Discord'a erişim engeli getirildi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Tuncay Şanlı'dan dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sözleri
Tuncay Şanlı'dan dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sözleri
Trump - Harris yarışında bomba anket sonuçları!
Trump - Harris yarışında bomba anket sonuçları!
Bakan Tunç: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun’dan sosyal medyada sorumlu yayıncılık çağrısı
Fahrettin Altun’dan sosyal medyada sorumlu yayıncılık çağrısı
Bayern Münih, A Milli Takım’ın yıldızını gözüne kestirdi
Bayern Münih, A Milli Takım’ın yıldızını gözüne kestirdi