Biber gazında talep de fiyat da patladı: Artan şiddet olayları stokları eritti

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının artması, vatandaşların bireysel güvenlik önlemleri almasına yol açtı. Fatih'teki cinayetlerin ardından biber gazı talebi patladı, stoklar tükendi. Bazı işletmelerin de bu durumu fırsata çevirerek zam yaptığı iddia edildi.

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Son dönemde artan kadın ve çocuklara yönelik şiddet vakaları toplumda büyük bir tedirginlik yaratırken, vatandaşlar bireysel güvenlik önlemlerine yöneldi. Özellikle Fatih'teki vahşetin ardından biber gazına olan talep patlama yaşadı.

Birçok kişi kendini korumak amacıyla biber gazı satın alırken bazı işletmelerin stokları hızla tükendi. Özellikle internet üzerinden satış yapan bazı işletmelerin de durumu fırsata çevirerek zam yaptığı iddia edildi.

NTV'den Sinan Kunter'e konuşan Güvenlik Uzmanı Murat Aydın, biber gazının doğru şekilde kullanıldığında etkili bir savunma aracı olduğunu belirtirken, yanlış kullanılması durumunda tehlike yaratabileceğini vurguladı. Biber gazını taşırken kolay erişilebilir bir yerde bulundurmanın hayati önem taşıdığını söyleyen Aydın, rüzgarın yönü ve kullanım zamanına dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Aydın, "Evet korur mu korur... En azından kısa bir süre için. Bu ürünü kullandıktan sonra hemen oradan uzaklaşacaksınız. Bir saldırı geldiğinde kullanabilmek için eğer sağlaksanız sağ cebinize, solaksanız, sol cebinize... Çantada ise en kısa sürede ulaşabileceğiniz bir noktada bunu bulundurmanız gerekmektedir" dedi.

Rüzgarın yönüne dikkat edilmesine gerektiğini vurgulayan Aydın, "Eğer rüzgarın yönü size doğruysa, siz savunma amaçlı kullanırken tam aksine kendinize de zarar vermiş olabilirsiniz. Henüz karşı taraftan bir saldırı almadan bunu siz kullanırsanız. Kanuna göre işte o zaman bu artık bir suç aletidir" ifadelerini kullandı.

Yasalara göre sivil vatandaşlar en fazla elli mililitrelik biber gazı bulundurabilir.