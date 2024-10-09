İsrail Gazze Şeridi'nde 3 eve hava saldırısı düzenledi: 16 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusunda ve orta kesiminde 3 eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık görevlileri, saldırıda ölen 3 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.