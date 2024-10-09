İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5'ten İran Rusya iddiası

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, İngiltere'ye yönelik Rusya ve İran'dan gelen tehditlerin arttığını söyledi.

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İngiliz medyasında yer alan habere göre McCallum, yaptığı yıllık değerlendirme toplantısında, Rus istihbaratının İngiltere'de kargaşa çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

Ülkesinin Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemesiyle Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) ajanlarının İngiltere'de kundaklama, sabotaj ve daha tehlikeli eylemler gerçekleştirdiğini kaydeden McCallum, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Avrupa'dan 750 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini, bunların çoğunun ajan olduğunu kaydetti.

McCallum, İran'ın eylemlerine de değinirken Mahsa Amini'nin öldüğü 2022 yılından bu yana, "İngiltere'de daha önce görülmemiş bir hızda ve boyutta komplo ardına komplo gördük." değerlendirmesini yaptı.

MI5'ın 2022'den bu yana 20 İran destekli eyleme müdahale ettiğini kaydeden McCallum, mesailerinin büyük çoğunluğunu ise aşırıcılık ve aşırı sağa ayırdıklarına vurgu yaptı.

McCallum, gençlerin çevrim içi aşırıcılığa yöneliminin arttığına da dikkati çekti. Terör suçlamasıyla hakkında inceleme yürütülenlerin yüzde 13'ünün 18 yaş altı olduğuna işaret eden McCallum, 2017'den bu yana son aşamaya gelmiş 43 silahlı ve patlayıcılı saldırı olayının engellendiğini ifade etti.

Devlet tehdidi soruşturmalarının yüzde 48 arttığını da kaydeden McCallum, "Hayatımın ilk 20 yılı teröristlerin tehditleriyle geçti. Şimdi bunların yanında devlet destekli suikastlar ve sabotajlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmalarda da İran'ın İngiltere'ye yönelik agresif tutumunun risk boyutunu değerlendirdiklerini anlatan McCallum, Çin'in eylemlerine de açıklamasında yer verdi.

McCallum, Çinlilerin bilgi ve veri çalmaya çalıştığını da iddia etti.