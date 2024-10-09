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Casper'dan internet alışverişine özel kampanya

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Casper'dan internet alışverişine özel kampanya

Casper, internet sitesinden yapılacak alışverişlere özel kampanyasını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, internet sitesine özel, çeşitli dönemlerde sunacağı birçok avantajı kullanıcılarıyla buluşturacak olan Casper, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda ve monitörlerde yüzde 15'e varan indirim sunuyor.

Kullanıcıların güç ve mobilite ihtiyacını kolay ödeme seçenekleriyle destekleyen Casper, ekim ayına özel Garanti Bankası kredi kartlarında 6, Axess kredi kartlarında ise 4 taksit imkanı sağlıyor.

Günlük kullanım ve iş hayatına yönelik tasarlanan Nirvana bilgisayarlar ve monitörler, profesyonellerin iş yükünü hafifleten avantajlar sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında, verimliliği artıran Casper Nirvana X700, X600 ve C550 dizüstü bilgisayarlar ve yüksek performansa sahip M500 ve N200 masaüstü bilgisayarlar, belirli bir süre için yüzde 15'e varan indirim avantajlarıyla profesyonellerle buluşuyor.

Ayrıca, ofis ve çalışma alanlarına mükemmel uyum sağlayan Casper Nirvana 23.8 inç ve 21.5 inç monitörlerde yer alan indirimler, performansı en üst düzeye çıkarmaya destek sağlıyor.

Bilgisayarlarında yüksek performans ve güce ihtiyaç duyan oyun tutkunları casper.com.tr'ye özel olarak Excalibur G911, G870 ve G770 gaming laptoplar ve güç odaklı E750 ve E650 masaüstü bilgisayarlara çeşitli avantajlarla erişebiliyor.

Ayrıca, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Excalibur'un 23.8 inç ve 31.5 inç oyuncu monitörlerinde sunulan indirimler, rekabetçi oyunculara daha yüksek performans elde etme imkanı sağlıyor.

Kullanım alanlarına ve belirledikleri ihtiyaçlara uygun laptop ve masaüstü bilgisayarları oluşturmakta güçlük çeken kullanıcılar için, Intel'in performansı ve NVIDIA'nın gücünün bir araya geldiği Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlar istenilen tüm özellikleri bir arada sunuyor.

Kampanya kapsamında, tüm bu ürünlere avantajlı fiyatlarla erişebilen kullanıcılar, aynı zamanda ücretsiz bir şekilde Excalibur Gaming sırt çantasına da sahip olabiliyor.

Bunun yanı sıra Excalibur bilgisayarlarda mevcut olan "Ömür Boyu Performans Garantisi" kapsamında rutin performans bakımları gerçekleştirebilen oyun tutkunları, hem performans kaybının önüne geçiyor hem de cihazların ömrünü uzatabiliyor.

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