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Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

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Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? denildi. Sibel Can'ın sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

Kadınlara yönelik tacizler, şiddetler ve cinayetlerin arttığı şu günlerde tüm Türkiye 19 yaşında hayattan koparılan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor.

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Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen Ayşenur ve İkbal için tüm Türkiye ayağa kalktı. Son olarak ünlü isimlere kadın cinayetleri hakkındaki görüşleri sorulmaya başladı.

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Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sibel Can oldu. Ünlü isme kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri sorulunca 'çok acı, çok acı. Söyleyecek bir şey yok' yanıtını verdi. Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

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Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

"Benim dışımda hiç kimse..."

  'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!' 

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