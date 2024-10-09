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Bakan Yumaklı yaralı bulunan geyiğin sağlık durumunu açıkladı

Bakan Yumaklı yaralı bulunan geyiğin sağlık durumunu açıkladı

İzmir’de ayağı kırılan bir geyik bir fabrikaya sığındı. Fabrikadaki işçilerin durumu bildirmesi üzerine yaralı geyik tedavi edilmek üzere görevliler tarafından alındı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı bulurken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geyiğin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan, kızıl geyiğin durumunun olumlu seyrettiğini aktardı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrika, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ayağı kırılan bir geyik, fabrikaya girdi.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanın sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Geyik, uyuşturucu iğne ile uyutularak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızıl geyiğin durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Yumaklı, "İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik, milli parklar ekiplerimiz tarafından tedavi altına alındı. Bir süre gözetim altında kalacak ve iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi

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