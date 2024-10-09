Bursa'da karısını boğan kocanın internet araması kan dondurdu!

Bursa'da, karısının başına merdaneyle vurup iple boğan cinayet sanığının yargılanmasına başlandı. Mahkemede olay gününü anlatan sanık, "Mutfaktaki örtüyü ip şeklinde boğazına sararak sevgimi haykırdım" dedi.

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Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay K. (47), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık ve maktul Seher K'nin oğulları Hüseyin ve Hürcan K. ile sanık avukatı katıldı.

Savunmasına oğullarından özür dileyerek başlayan sanık, olaydan önce eşinin iş yerinde bir erkekle fotoğraf çektirdiğini telefonunda gördüğünü ve bunun üzerine tartıştıklarını, bir süre evli olan büyük oğlu Hüseyin K'nin yanında kalan eşinin eve geri döndüğünü söyledi.

Eşinin, "Evliliğimiz sadece kağıt üzerinden ibaret." dediğini ve kendisini görmezden geldiğini öne süren Turgay K, olay günü ise oğlu Hürcan K. işe gittikten sonra tartışmaya başladıklarını dile getirdi.

Sabah saatlerinde fare zehri ve çamaşır suyu içtiğini, tartışma sırasında eşinin kendisine ağır sözler söylediğini iddia eden Turgay K, "Dolabın üzerindeki merdaneyi aldı. Hamle yapıp almaya çalıştım. Tokat attım, bu sırada eşim yere düştü. Mutfaktaki örtüyü ip şeklinde boğazına sararak sevgimi haykırdım." dedi.

Sanık, eşinin hareketsiz kaldığını görünce evden çıktığını anlattı.

Mahkeme başkanı sanığa internet aramasını sordu

Mahkeme başkanının, olaydan önce internette "iple insan boğmanın ne kadar sürede gerçekleştiğine" dair araştırma yaptığının belirlendiğini sorması üzerine Turgay K, sosyal medyada karşısına çıktığı için açıp içeriği okuduğunu ileri sürdü.

Olay öncesi yaşananları hakkında bilgi veren Hüseyin ve Hürcan K. kardeşler ise babalarından şikayetçi olduklarını ifade etti.

Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki eve 19 Ocak'ta ihbar üzerine giden polis ekipleri, Seher K'yi (42) mutfakta hareketsiz bulmuştu. Ekipler, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Maktulün eşi Turgay K'nin, baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği tespit edilerek, olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Turgay K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesindeki otelde yakalanmıştı.

Tutuklanan sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak"tan 6 yıla, "nitelikli yağma"dan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.