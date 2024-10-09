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İsrail'de 130 asker, esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacaklarını duyurdu

İsrail'de 130 asker, esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacaklarını duyurdu

İsrail'de 130 asker, imzaladıkları mektupla Tel Aviv yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi için Hamas ile mutabakata varılmazsa orduda artık hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusundaki 130 asker imzaladıkları mektupla Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine esir takası yapması çağrısında bulundu.

Mektupta, Gazze saldırıların esirlerin geri getirilmesi sürecinin yanı sıra onların hayatını da tehlikeye attığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda, kurtarılan esirlerden daha fazlasının bu "operasyonlarda" öldüğüne işaret edildi.

Kendileri için "kırmızı çizginin aşıldığını" belirten askerler, Netanyahu hükümetinin esirlerin geri getirilmesine yönelik bir mutabakat konusunda çaba göstermezse orduda daha fazla hizmet vermeyeceklerini kaydetti.

Gazze'de Filistinli grupların elinde bir kısmı ölü olmak üzere 100'den fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

Getirdiği bazı şartlarla müzakere sürecini zora sokan Netanyahu, Hamas ile esir takasına engel olmakla suçlanıyor.

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