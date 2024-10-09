THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası, Türk derbisine sahne olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

Avrupa Ligi'nde 23. randevu

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Son randevu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.