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THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası, Türk derbisine sahne olacak

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası, Türk derbisine sahne olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

Avrupa Ligi'nde 23. randevu

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Son randevu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

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