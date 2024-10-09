Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Yemin ediyorum gider AKP'li olurum

Fatih Altaylı, "Özgür Özel yasak aşk yaşıyor" iddiasının ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun ofisinden yayıldığını belirterek, "CHP, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirse yemin ediyorum gider AKP'li olurum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay "yasak aşk yaşıyor" iftirasının yankıları sürüyor.

Kanser tedavisi gördüğünü belirten Durbay, "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" dedi. Söz konusu yazıya erişim engeli getirildi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındaki isimlere dava açtığını açıkladı.

İddia ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun ofisinde söylenmiş

İddianın nasıl yayıldığı kimin servis ettiğine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Yazar Nagehan Alçı'nın geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun ofisini ziyaretinde bu iddianın ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun danışmanları tarafından Alçı'ya söylendiği ortaya çıktı.

Alçı, bu iddiayı paylaşmayınca, Ebru Küçükaydın adlı bir CHP üyesi ve gazeteci tarafından servis edilmesiyle yayıldı.

"Her şey iktidar için miydi?"

Konuya ilişkin gelişmeleri dünkü yazısında anlatan Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bunlar Kemal Bey’in onca yıl CHP içinde verdiği mücadeleye hem çok zarar veriyor hem de "Acaba samimi değil miydi, her şey sadece iktidar için miydi?" sorusunu sorduruyor…" ifadelerine yer verildi.

"Artık siyasette dibin dibidir"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren isimlerden birisi de Fatih Altaylı oldu. Youtube kanalında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı'nın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı:

"Biz yıllarca Kılıçdaroğlu'nu ne zannettik. Çok iyi bir siyasetçi ama iyi bir insan. Çok iyi bir siyasetçi ama temiz, düzgün insan gözüyle baktık. Eleştirdik ama bir yere kadar. Bu kadar mı yanıltılmış olabiliriz. Çok eleşirdim Kılıçdaroğlu'nu kifayetsizliğini ama bu kadar mı yanıltılmış olabiliriz. Ama 2022 yılından itibaren aday olmaması gerektiğini söylemiştim. Kılıçdaroğlu çok acayip bir adammış. Böyle bir dedikoduyu onun ofisinden yayıyorlar. Nagehan Alçı vasıtasıyla yaymaya çalışıyorlar ama olmuyor. Sen zaten başka bir kaset skandalıyla o koltuğa oturmuşsun. Bir kez daha benzer skandal yaratarak, o koltuğa acaba bir daha oturabilir miyim rüyası görüyorsun. Artık siyasette dibin dibidir. Rezilliğin rezilliğidir. Alçaklığın alçaklığıdır. Kılıçdaroğlu bu işin içinde midir bilmem ama çevresindekilerin gırtlağa kadar battıkları bu pisliğin içinde oldukları ve tavırlarıyla pislikten daha pislik olduklarını gösteriyor. Herkes aklını başına alsın. CHP, yarın yeni bir lider arayışına girer mi onları bilmem. Gelebilir. Ama CHP yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirse yemin ediyorum gider AKP'li olurum. Yemin ediyorum. O da bana yakışmaz ama Kemal Kılıçdaroğlu mu o mu vallaha o diyebilirim."