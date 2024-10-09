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Beyrut'taki Türk vatandaşları tahliye edilmeyi bekliyor

Beyrut'taki Türk vatandaşları tahliye edilmeyi bekliyor

İsrail'in Orta Doğu'daki tahakkümü hız kesmeden devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da İsrail saldırıları her geçen gün şiddetleniyor. Lübnan'daki Türk vatandaşlarının vatana dönebilmeleri için Türkiye harekete geçti. Beyrut Limanı'na gelen Türk vatandaşları, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor.

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Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı'na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor. Türk vatandaşlarının tahliyesi sürecini yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edildi.

Türkiye’ye gelmek için başvuru yapan 2 bin 500 Türk vatandaşını, Mersin’den çıkacak iki askeri gemi getirecek.

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