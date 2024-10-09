BIST 8.945
DOLAR 34,24
EURO 37,59
ALTIN 2.880,26
HABER /  GÜNCEL

THY pilotu, sefer sırasında hayatını kaybetti

THY pilotu, sefer sırasında hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sefer sırasında baygınlık geçiren kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sefer sırasında baygınlık geçiren kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir.

Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin PEHLİVAN, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır.

Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Müfredatta köklü değişiklik! MEB duyurdu
Müfredatta köklü değişiklik! MEB duyurdu
Beyrut'taki Türk vatandaşları tahliye edilmeyi bekliyor
Beyrut'taki Türk vatandaşları tahliye edilmeyi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta olmamalı
Gazze'de can kaybı 42 bini geçti
Gazze'de can kaybı 42 bini geçti
En fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
En fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası, Türk derbisine sahne olacak
THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası, Türk derbisine sahne olacak
Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete’de
Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete’de
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Yemin ediyorum gider AKP'li olurum
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Yemin ediyorum gider AKP'li olurum
İsrail'de 130 asker, esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacaklarını duyurdu
İsrail'de 130 asker, esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayacaklarını duyurdu
Semih Çelik'in annesi ile son konuşması ortaya çıktı! "Hastaydı, doktor doktor gezdirdim"
Semih Çelik'in annesi ile son konuşması ortaya çıktı! "Hastaydı, doktor doktor gezdirdim"
Bursa'da karısını boğan kocanın internet araması kan dondurdu!
Bursa'da karısını boğan kocanın internet araması kan dondurdu!
TÜİK: Dış ticaret haddi Ağustos ayında arttı
TÜİK: Dış ticaret haddi Ağustos ayında arttı