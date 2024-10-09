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Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti

Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti

Türkiye'nin sevilen lezzet duraklarından biri olan Develi Restoranları'nın kurucusu Arif Develi, 80 yaşında hayatını kaybetti. Develi'nin cenazesi, perşembe günü saat 13.00'da Beşiktaş Barbaros Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

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Türkiye’nin en sevilen lezzet duraklarından biri olan Develi Restoranları’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi, hayatını kaybetti. Türk mutfağına yaptığı katkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Develi, 111 yıllık bir mirası geride bıraktı.

Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Develi'nin geçmişi 1900'lü yılların başına kadar gidiyor. Arif Develi’nin dedesi 1912 yılında, Antep’de kebapçılık mesleğine başladı.

Babası Antep’te kebapçılık mesleğini sürdürürken Arif Develi, 1966 yılında henüz 22 yaşındayken Develi'yi İstanbul’un tarihi semti Samatya’ya taşıdı.

Develi'nin yönetiminde Arif Develi'nin iki oğlu Ali ve Nuri Develi yer alıyor.

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