BIST 8.922
DOLAR 34,24
EURO 37,53
ALTIN 2.880,36
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracata destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracata destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceklerini bildirerek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatçıların her zaman yanında olduklarına işaret eden Şimşek, geçen yıl mayısta 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttıklarını aktardı.

Bakan Şimşek, Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar lira artırarak 35,7 miyar liraya yükselttiklerini anımsatarak, ihracatçılara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunu kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80'e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özel, işten çıkartılan maden işçilerini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, işten çıkartılan maden işçilerini ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, HPV aşısı uygulaması başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, HPV aşısı uygulaması başlattı
İspanya'da anketlerde ilk sıraya yerleşti Başbakan Sanchez harekete geçti
İspanya'da anketlerde ilk sıraya yerleşti Başbakan Sanchez harekete geçti
Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti olduğu iddia edilen köfteciyi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti olduğu iddia edilen köfteciyi açıkladı
Bakan Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi gözden geçirilecek
Bakan Yılmaz Tunç: İyi hal indirimi gözden geçirilecek
Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti
Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti
İzmir Körfezi için hazırlanan acil eylem planına İzmir Büyükşehir Belediyesi imza atmadı
İzmir Körfezi için hazırlanan acil eylem planına İzmir Büyükşehir Belediyesi imza atmadı
Kapatmaların devamı gelir mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan "sosyal medya" açıklaması
Kapatmaların devamı gelir mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan "sosyal medya" açıklaması
ING Türkiye emekli promosyonlarında el yükseltti
ING Türkiye emekli promosyonlarında el yükseltti
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişiye dava
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişiye dava
THY pilotu, sefer sırasında hayatını kaybetti
THY pilotu, sefer sırasında hayatını kaybetti
Müfredatta köklü değişiklik! MEB duyurdu
Müfredatta köklü değişiklik! MEB duyurdu