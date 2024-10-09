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Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti olduğu iddia edilen köfteciyi açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti olduğu iddia edilen köfteciyi açıkladı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, gündeme oturan "köftede domuz eti" skandalına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kütahyalı "Listeyi gördüm" dedi.

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EnSonHaber'de yer alan habere göre, Kütahyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un adını gördüğünü iddia etti..

"Dedikodu değil, bizzat gördüm..." diyen Kütahyalı, iddiasını Ankara Devlet Laboratuvarı raporuyla desteklediğini vurguladı:

"Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Dedikodu değil. Ankara Devlet Laboratuvarı’nda var. Bu listede Köfteci Yusuf var. Köfteci Yusuf’un patronları da bunu biliyor.

Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar. Bir, franchise şirket bu… Kendiyle ilgili olmayabilir. Tedarikçi şirket olabilir.

Bu konuda bir açıklama yapılsın. Gıda güvenliği adına bunu aydınlatması lazım. Türkiye gıda konusunda uçuruma sürükleniyor."

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