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Gürsel Tekin'den başörtüsü çıkışı! Özgür Özel'e halkın anladığı dil mesajı!

'Zamana ve zemine göre değil hakka ve hukuka uygun bir siyasetçi olacağım.' diyen eski CHP'li Gürsel Tekin Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu oldu.

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28 Şubat sürecinde başörtüsü üzerine uygulanan politikaya karşı çıktığını belirten Gürsel Tekin bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cami açılışı ve rakı fiyatlarını aynı anda politika edinmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...

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