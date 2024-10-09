MetroPOLL'den bomba anket! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'de son durum ne? İlk sıradaki parti...

MetroPOLL Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.