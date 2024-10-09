MetroPOLL'den bomba anket! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'de son durum ne? İlk sıradaki parti...
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Erken seçim tartışmaları ile birlikte çeşitli adayların ismi konuşulmaya devam ederken, MetroPOLL Araştırma'nın son anket sonuçları dikkatleri çekiyor. AK Parti, CHP, İyi Parti... İşte sonuçlar...
MetroPOLL Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Anketin sonuçlarına göre ilk sırada AK Parti bulunuyor. İşte anket sonuçları:
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AK Parti yüzde 21.0
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CHP yüzde 20.6
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