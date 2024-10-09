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Kış saati uygulamasına dönülecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Kış saati uygulamasına dönülecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulaması hakkında konuştu. Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz" dedi ve ardından valilikleri işaret ederek "Ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

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Kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak edilmeye başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasına değindi. Peki, kış saati uygulamasına dönülecek mi, saatler geri alınacak mı?

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili konuştu. Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Saatler geri alınacak mı?

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

Avrupa'da 29 Ekim tarihinde kış saati uygulamasına geçildi.

Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıktı.

Yaz saati -kış saati uygulaması nedir? 

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.

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