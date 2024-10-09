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Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG açıklaması!

Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG açıklaması!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu'nun 3 dönem başkanlığını yaptığını ve dönüşümlü başkanlık kuralı gereği bayrağı Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini söyledi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu'nun 3 dönem başkanlığını yaptığını ve dönüşümlü başkanlık kuralı gereği bayrağı Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOGG'da 5 ortak olduklarını, ortaklar arasında ilk günden itibaren dönüşümlü başkanlık konusunda bir mutabakatlarının bulunduğunu belirtti.

Şirketin kuruluş döneminde ortakların istediği üzerine 3 dönem yani 6 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Artık kuruluş dönemini tamamladık. Allah'a çok şükür 2017'de TOBB genel kurulunda milletimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Togg artık yollarda. Kendi segmenti C-SUV'de lider. Elektrikliler içinde açık ara birinci." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşümlü başkanlık kuralı kapsamında bayrağı ortaklardan Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Fuat Bey'den sonra başka bir ortağımız bayrağı devralacaktır. ⁠Türkiye'ye böyle bir değer kazandırdığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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