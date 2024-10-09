Bayraktar'a devlet ödülü verildi: Kardeş devletlerle çalışmak onurdur!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a "Kırgızistan Dank Devlet Ödülü" verildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Hayatta kalmak ancak teknoloji ve ekonomi alanında işbirliği yapmakla mümkün olacaktır" dedi.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, Bişkek'te temaslarda bulunan Bayraktar'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Caparov, kabulde, Baykar Teknoloji gibi ileri düzeyde uluslararası şirketlerle işbirliğinin güçlendirilmesinin, ülkenin savunma kabiliyetinin artırılmasında, ulusal askeri-sanayi sistemlerinin geliştirilmesinde ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Bayraktar da Baykar Teknolojinin Kırgızistan ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu belirterek, sınır güvenliğinin sağlanmasında modern teknolojilerin kullanılmasının ve potansiyel tehditlerin önlenmesinde etkin caydırıcılık yaratılmasının öneminin altını çizdi.

Bayraktar, 5 binden fazla çalışanı ile dünyada 30'dan fazla ülke ile işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, "Kardeş devletlerle birlikte çalışmamız benim için büyük bir onurdur." diye konuştu.

Caparov, Bayraktar'a, Kırgızistan'ın savunma yeteneğinin ve askeri potansiyelinin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı "Kırgızistan Dank Devlet Ödülü" verdi.

Bayraktar da kanatlarında Kırgızistan'ın Manas Destanı'ndan önemli anların tasvir edildiği Akıncı insansız hava aracının bir maketini Caparov'a hediye etti.