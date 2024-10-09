ABD Başkanı Biden ile Netanyahu'dan kritik görüşme! Yeni bir katliam mı geliyor

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü, görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

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İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

BİDEN İLE 1 SAATLİK GÖRÜŞME

İsrail Başbakanlık Ofisi X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğraf paylaştı.

Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Walla haber sitesi, gün içinde Netanyahu ile Biden'ın telefon görüşmesinde İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edilmişti.

Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedilmişti.