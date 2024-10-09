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Saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor!

Saldırıya uğrayan Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor!

Uğradığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren ve tedavisi devam eden eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, yurt dışına yerleşmeye karar verdi.

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Geçtiğimiz haftalarda yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı bir saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Almanya'ya yerleşme kararı aldı. 

Bir süre önce, yayın yaptığı dijital medya platformunun binası çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve bacaklarından yaralanan Serhat Akın iki operasyon geçirdi. Ajansspor'da yer alan habere göre; eski milli futbolcu tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle bir üçüncü ameliyata daha girecek. Serhat Akın rehabilitasyon sürecinin sonunda, temelli olarak, doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek.

Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Silahlı saldırının ardından, Serhat'ın babası, oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istedi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan böyle yaşamını Almanya'da sürdürecek.

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