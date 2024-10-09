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MSB kahreden haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB kahreden haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütleri tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan P.Söz.Er. Sefer Alan'ın şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütleri tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz..." ifadelerine yer verildi.

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