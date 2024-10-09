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Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!

Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma tehlikesinin her zamankinden yüksek olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ile bölge ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi.

Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığının, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işlemesini sağladığının ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğinin altını çizdi.

NÜKLEER TEHLİKE VURGUSU

Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine işaret etti.

RUSYA'NIN GÖRÜŞMELERE KATILIMI

Sürdürülebilir bir çözümün, Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestisinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.

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