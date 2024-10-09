İsrail'den İran'a kanlı tehdit: Ölümcül ve şaşırtıcı olacak!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a yönelik planlanan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Gallant konuya ilişkin açıklamasında, "İran'a saldırı ölümcül ve şaşırtıcı olacak" dedi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin İran'a yapacağı karşı saldırının, ilk saldırıyı gölgede bırakacağını söyledi.

"BİZİM SALDIRIMIZ ÖLÜNCÜL VE ŞAŞIRTICI OLACAK"

Gallant, "İran saldırısı şiddetliydi ama isabetsizdi. Buna karşılık, bizim saldırımız ölümcül, tam isabetli ve en önemlisi şaşırtıcı olacak, ne olduğunu veya nasıl olduğunu anlayamayacaklar. Sadece sonuçları görecekler." dedi.

IDF İstihbarat Birimi 9900'e konuşan Gallant, katil İsrail'in Ortadoğu'daki hava üstünlüğünün büyük ölçüde istihbarat toplama çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin her istediğini kesin bir şekilde yapmalarına yardımcı olmak için İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve diğer cephelere karşı gösterdiği gerekli çabalara dikkat çekti.

İSRAİL MİSİLLEME YAPACAK MI?

New York Times'ın konuyla ilgili haberinin ardından, Jerusalem Post gazetesi de dünkü haberinde İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırmasının beklenmediğini, bunun yerine çeşitli askeri üslere ve istihbarat tesislerine odaklanacağını bildirdi.

New York Times'ın haberini değerlendiren yekililer, İsrail'in, İran'ın düzenlediği saldırıya karşılık vereceği, saldırı senaryolarını öngören iddiaları reddetmedi.