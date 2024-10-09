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Diyarbakır'da katledilen Narin'in mezarı açıldı! Sebebi...

Diyarbakır'da katledilen Narin'in mezarı açıldı! Sebebi...

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarı, otopsi sırasında alınan kemik ve doku örneklerini geri koymak için açıldı.

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Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Otopsi için alınan kemik ve doku örnekleri konuldu

Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

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