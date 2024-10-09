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Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz

Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" açıklamasına katılmadıklarını, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemediklerini bildirdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde işgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Sözcü Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'ın Gazze gibi olabileceğine" ilişkin tehdit içeren açıklamasına katılmadıklarını kaydederek, "Bu soru ile ilgili çok açık konuşacağım, Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşeceğini göremeyiz ve görmeyeceğiz. Bu, görmek istediğimiz şey değil." dedi.

Gazze ve Lübnan'daki acıların giderek arttığını ve tam da bu sebeple ateşkesin öneminin bir kez daha altını çizdiklerini söyleyen Jean-Pierre, bölgede ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

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