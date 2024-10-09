Galatasaray KAP'a bildirdi! Tarihi kâr...

Galatasaray, 2023-2024 döneminde 2.775.788.188 TL kar elde ettiğini açıkladı. Ancak, esas faaliyet zararının 1.495.174.049 TL olduğunu ve geçmiş yıllar zararlarının 11.605.407.628 TL'ye ulaştığını da belirtti.Abone ol
Galatasaray Divan Kurulu toplantısı sonrasında tarihi bir kar elde ettiklerini açıkladı.
Galatasaray Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada 01.06.2023-31.05.2024 arası tarihlerde 2.775.788.188 TL kar ettiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
“31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 524.256.510 TL, dönem karı 2.775.788.188 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 1.495.174.049 TL, geçmiş yıllar zararları ise 11.605.407.628 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.152.931.430 TL aşmaktadır.”