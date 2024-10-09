Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları'nı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz'ü parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede, Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile beraberlerindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.