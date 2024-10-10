BIST 9.132
DOLAR 34,25
EURO 37,61
ALTIN 2.877,31
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobile bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde Harun Y. ile Mesut D, otomobile bindikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adanaspor’da yeni başkan Mustafa Furkan Akgül oldu
Adanaspor’da yeni başkan Mustafa Furkan Akgül oldu
DMM'den 'domuz eti ithalatı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'domuz eti ithalatı' iddialarına yalanlama
Osayi'den Galatasaray iddiaları sonrası dikkat çeken paylaşım!
Osayi'den Galatasaray iddiaları sonrası dikkat çeken paylaşım!
Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları'nı kabul etti
Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları'nı kabul etti
Galatasaray KAP'a bildirdi! Tarihi kâr...
Galatasaray KAP'a bildirdi! Tarihi kâr...
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi
Diyarbakır'da katledilen Narin'in mezarı açıldı! Sebebi...
Diyarbakır'da katledilen Narin'in mezarı açıldı! Sebebi...
Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz
Beyaz Saray: Lübnan'ın yeni bir Gazze olduğunu görmek istemiyoruz
Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst açıklaması: Hukuki süreç başlatacağız
Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst açıklaması: Hukuki süreç başlatacağız
Bakan Bayraktar: 2 milyon 600 bin hanenin doğal gazını artık kendimiz üretiyoruz
Bakan Bayraktar: 2 milyon 600 bin hanenin doğal gazını artık kendimiz üretiyoruz
İsrail'den İran'a kanlı tehdit: Ölümcül ve şaşırtıcı olacak!
İsrail'den İran'a kanlı tehdit: Ölümcül ve şaşırtıcı olacak!
Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!
Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!