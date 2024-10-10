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Adanaspor’da yeni başkan Mustafa Furkan Akgül oldu

Adanaspor’da yeni başkan Mustafa Furkan Akgül oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Mustafa Furkan Akgül, kulüp başkanlığına getirildi. Yeni yönetim kurulunun 30 kişiden oluştuğu ve çeşitli görev dağılımlarının yapıldığı açıklandı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkanlığa Mustafa Furkan Akgül'ün getirildiği bildirildi.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte kulübün yeni yönetim kurulu listesinin belirlendiği, başkanlığa Mustafa Furkan Akgül'ün geldiği belirtildi.

Açıklamada yeni yönetim kurulunun 30 kişiden oluştuğu bildirilerek görev dağılımının şu şekilde olduğu aktarıldı:

"Başkan Mustafa Furkan Akgül, Asbaşkan Cem Kaan Parsak, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayşen Sivaslıoğlu, Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gürhan Sakman, Medya ve Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fedai Kahraman, Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Arda Hüner, Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ Osman Sümer, Basın Sözcüsü Bülent Üzel, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri Erkin Ali Doygun ve Feramuz Orhan, Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri Ata Bayındır ve Deniz Abadan, Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl, Altyapıdan Sorumlu YK Üyeleri Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli, Sağlık İşlerinden Sorumlu YK Üyesi Ömürden Büyüksural, Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi Ersin Yelimgil, Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi Ercan Şekerci, diğer yönetim kurulu üyeleri Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince ve Tarık Elma olarak belirlendi."

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