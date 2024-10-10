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AK Parti'den 'beyaz sandık' kararı! Hepsini Erdoğan bir bir okuyacak

AK Parti'den 'beyaz sandık' kararı! Hepsini Erdoğan bir bir okuyacak

AK Parti 'beyaz sandık' uygulamasına başlıyor. Değişim ve yenileme sürecini eksiksiz tamamlamak isteyen AK Parti, vatandaşın sorunlarına daha hakim olmak için ilçe ve beldelere binlerce sandık kuracak. Vatandaşlar; "Cumhurbaşkanı’ma" yazılı sandıklar istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yazacak. Vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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Cumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verecek olan AK Parti, Türkiye Buluşmaları’ndan sonra şimdi de ‘beyaz sandık’ uygulaması başlatıyor. Söz konusu değişim sürecini vatandaşlarla birlikte yönetmek için harekete geçen parti yönetimi; ilçe ve beldelere binlerce stant kuracak.

Stantlarda üzerinde “Cumhurbaşkanı’ma” yazılı sandıklar olacak. “Ben Cumhurbaşkanı’ma ya da Genel Başkan’ıma bir şey söylemek istiyorum” diyen vatandaş bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yazacak.

Vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; vatandaşın yazılı taleplerine hiç bir şekilde müdahale edilmeyecek. Böylelikle vatandaş direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurma şansı yakalayacak.

Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, millet ile Cumhrbaşkanı Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını belirtiyor.

Öte yandan, delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini soracak. Kapalı zarf usulü ile beklentiler genel merkeze ulaştırılacak.

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