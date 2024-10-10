Kaza yapan aracını servise bıraktı, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yaşayan Ercan Dede, 6 Temmuz 2024'te Antalya Manavgat'ta bir kazaya karıştı. Tamir ettirmek için Antalya'da bulunan servise götüren Dede'nin başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre; 1 ayda teslim edilmesi gereken araç 3 ayda teslim edildi, 80 bin liralık tamir edilecek araç 350 bin liraya yapıldı.

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Ekol TV'den Burak Çeliksoy'un haberine göre, İstanbul'da yaşayan Ercan Dede, 6 Temmuz 2024'te Antalya Manavgat'ta bir kazaya karıştı.

Tamir ettirmek için Antalya'da bulunan servise götüren Dede'nin başına gelmeyen kalmadı.

30 GÜNDE TESLİM EDECEKLERİNİ SÖYLEYİP 90 GÜNDE ETTİLER!

Ercan Dede'nin iddiasına göre; aracı 30 günde teslim edeceklerini söylediler ancak araç 90 günde verildi. Araçtaki hasar basit hasar olmasına rağmen yapılmayacak işlemlerle fatura şişirilmişti.

FATURAYI 4 KAT ŞİŞİRDİLER

"Aracımı almaya gittiğimde sağ arka çamurluğum boyandığını ve sağ arka kapımın değiştiğini söylediler" diyen Ercan Dede serviste yaşananlardan şüphelenip aracını ekspertize götürdü. Dede, "İstanbul'daki bir oto ekspertizde bana söylenen sağ arka çamurluk boyalı değil, onun değiştiğini sağ arka kapının gerçekten değiştiğini, sağ ön kapının hiçbir işlem olmamasına rağmen sırf kasko şirketinde yükselmesi için 350 bin para ödendi kasko şirketinde. Ben mağdurum, arabamın değeri kayboldu. Kendi ustalarımla konuştuğumda 78-100 bin TL'ye tamir edilecek aracın kaskodan para almak için 350 bin TL'ye yapıldı" diyerek isyan etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Ercan Dede suç duyurusunda bulundu. Aracın yapıldığı oto servisi ise iddiaları reddetti. Araçta gereken dışında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.