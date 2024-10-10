Motorine zam geldi sıra benzinde! Tabela değişti, litresi ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarına 77 kuruşluk zam yansıtıldı. Önümüzdeki günlerde benzin grubunda da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.İşte güncel akaryakıt fiyatları...Abone ol
Akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Fiyatlara artık yetişilemiyor. NTV'de yer alan habere göre son olarak motorine zam geldi. 77 kuruşluk zam tabelaya yansıdı.
Önümüzdeki günlerde ise benzin grubuna zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa yakası benzin 42.93 TL/LT
İstanbul Avrupa yakası motorin 43.51 TL/LT
İstanbul Avrupa yakası LPG 25.13 TL/LT
İstanbul Anadolu yakası benzin 42.81 TL/LT
İstanbul Anadolu yakası motorin 43.44 TL/LT
İstanbul Anadolu yakası LPG 24.59 TL/LT
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