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"Çember-23" operasyonlarında aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

"Çember-23" operasyonlarında aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalama kararı verilen kişilere yönelik yurt genelinde 1 haftada düzenlenen "Çember-23" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen kişilere yönelik 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan, 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten, 106'sı cinsel, 721'i narkotik, 49'u terör suçlarından, 448'i kaçakçılık ve organizeden, 1565'i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 139 kişinin yakalandığını belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilere yönelik şu örneği verdi:

"Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı kişi, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi."

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