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Melodi Erbirlier'in kıyafeti dile düştü: Sütyenin süngerini unutmuş

Melodi Erbirlier'in kıyafeti dile düştü: Sütyenin süngerini unutmuş

Modacı Amor Gariboviç'in Phoenix Bloom adlı yeni couture koleksiyonunu Venedik Sarayı’nda düzenlendi. Geceye ünlü isimler akın ederken fenomen Melodi Elbirliler'in tarzı ise dile düştü.

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Modacı Amor Gariboviç'in Venedik Sarayı’nda düzenlenen defilesi ünlü akınına uğradı.

Birçok ünlü isim defilede boy gösterirken Şevval Şahin ve Çağla Şıkel, Gariboviç imzalı elbiselerle podyumda yürüdü. Gecede ünlü isimlerin kıyafetleri de dikkat çekti.

Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler iddialı tarzıyla dikkat çekti. Ancak fenomenin tarzı sosyal medyanın diline düştü.

2021'de şef Arda Türkmen ile evlenen, 2022'de de kızı Ada Siena'yı kucağına alan Melodi Elbirliler kombininde göğüs detayıyla dikkat çekti.

Fenomen ismin göğüs kısmındaki detayı görenler "Sütyenin süngeri kalmış", "Ay o nasıl görüntü", "Göğüslerini zorla kapamış gibi" yorumlarında bulundu.

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