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Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, araç sahibi ve sürücü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın altında kaynak yapılarak oluşturulmuş bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü ve araç sahibi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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