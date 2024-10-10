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13 gündür hiç bir iz yok! İşte kayıp üniversiteli Rojin'in son görüntüsü

13 gündür hiç bir iz yok! İşte kayıp üniversiteli Rojin'in son görüntüsü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kayboldu. Yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin Kabaiş'in kameraya takılan görüntüsünde genç kızın telefonla konuşma yaptığı görülüyor.

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Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in yurttan çıktığı anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in yurttan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Kabaiş'in turnikeden geçerek dışarı çıktığı ve o sırada telefonla ilgilendiği görülüyor.

Telefonda yüksek düzeyde şifre

Kaybolduğu ilk gün polise teslim edilen Rojin’in telefonu yüksek düzeyli şifre ile korunduğu için açılamadı, bu sebeple telefon jandarma kriminaline gönderildi. Ancak iki haftaya yaklaşan süreçte telefonun kilidinin hâlâ açılamadığı belirtildi. Telefon kilidinin açılmasıyla yeni bulgular elde edilebileceği öngörülüyor.

van
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