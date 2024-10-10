Dünya futbolunu sarsan olay! George Baldock ölü bulundu, 3 gün önce derbide oynamıştı

Panathinaikos'un futbolcusu George Baldock, evinin havuzunda ölü olarak bulundu. Dün gece saatlerinde yaşanan bu gelişme sonrası futbol dünyası yasa boğuldu. Daha 3 gün önce oynanan derbi maçında sahada olan Baldock'un şoke eden ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

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Panathinaikos’un 32 yaşındaki Yunan futbolcusundan dünya futbolunu sarsacak bir haber geldi. George Baldock, dün akşam saatlerinde kendi evinin havuzunda ölü bulundu.

Panathinaikos kulübü sosyal medyadan, "Şoktayız, George'umuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Panathinaikos ailesi onun beklenmedik kaybının yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." açıklamasını yaptı.

3 gün önce Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynadığı Olympiakos maçında forma giyen George Baldock, Süper Lig'den de tanıdığımız; Bakasetas, Arao, Tete gibi isimlerle aynı sahaya çıkmıştı.

12 kez Yunanistan Milli Takımı forması da giyen George Baldock'un ölümü hakkında Yunan devleti kapsamlı bir soruşturma başlattı.