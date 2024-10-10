MHRS’de değişikliğe gidilecek! Sağlık Bakanlığı proje ekibi oluşturdu: Sorun kökten çözülecek!

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) yaşanan problemleri çözmek için kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla proje ekibi oluşturuldu.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun şehir dışı programlarında MHRS ile ilgili durum hakkında bilgi aldığı, vatandaşlara sistemi nasıl bulduklarını sorduğu belirtiliyor.

Yalnızca randevu konusunun değil sağlık sistemindeki her türlü sıkıntıya kökten çözüm bulunmasına ilişkin bir çalışma yürütüldüğü kaydediliyor. Buna göre Bakanlık tüm ilgili genel müdürlüklerin içinde olduğu proje ekibi oluşturdu. İlk olarak sorunun nereden kaynaklandığı tespit edilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre hastane randevularında oluşan yoğunluğun sebebi araştırılacak. Tam da bu noktada vatandaşların en küçük sağlık probleminde aile hekimliklerini tercih etmek yerine hastanelere başvurduğu, o nedenle yoğunluk meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Bu yüzden hastaların ilk olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarına yani önce aile hekimine, temel sağlık hizmetlerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve daha sonra ancak eğitim araştırma hastanesine başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların alışkanlık kazanması adına kamuoyunda farkındalığı artırıcı bazı çalışmalar yürütüleceği ifade ediliyor. MHRS'de yapılacak değişikliğe ilişkin çalışmanın devam ettiği, projenin tamamlanmasının ardından Bakan Memişoğlu tarafından paylaşılacağı öğrenildi.