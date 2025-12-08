Hakan Sabancı büyük aşkını unuttu! Yakın arkadaşı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisiyle görüntülendi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık beraberliği geçtiğimiz aylarda ani şekilde son buldu. Bu ayrılık hala sık sık gündeme gelirken, Hakan Sabancı arkadaşı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile görüntülendi. Görüntülerin ardından Hakan Sabancı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, Mahmut Orhan ise tepkisini açık ve net şekilde belli etti.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 3 yıldır aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Her yaptığıyla dikkat çeken çift geçtiğimiz aylarda aniden ayrıldı. Ayrılıkları hala sık sık gündeme gelirken son yaşanan olaylar Sabancı'nın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu. Sabancı, arkadaşı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi. Bunun üzerine Orhan, tepkisini açık bir şekilde belli etti. İkili arasında sular ısındı, işte detaylar...
Evlilikle sonlanması beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının yankıları devam ederken ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrılığı iddiası gündeme geldi.
AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre; güven konusunda sıkıntısını dile getiren Hande Erçel, iş insanından net bir cevap alamadığı için ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başladı. Oyuncu, ilişkilerine devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı aldı.
Kısa bir süre önce Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı'nın önceki gece Miami'de bir partide Naz Şahin ile görüldü. İkili, gece boyunca samimi bir poz vermedi ancak düzenli olarak bir araya geldi.