Hakan Sabancı büyük aşkını unuttu! Yakın arkadaşı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 3 yıldır aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Her yaptığıyla dikkat çeken çift geçtiğimiz aylarda aniden ayrıldı. Ayrılıkları hala sık sık gündeme gelirken son yaşanan olaylar Sabancı'nın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu. Sabancı, arkadaşı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi. Bunun üzerine Orhan, tepkisini açık bir şekilde belli etti. İkili arasında sular ısındı, işte detaylar...